Tasche di stoffa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SACCOCCE

con il bottone centrale di metallo, taglio a 5 tasche, di cui le posteriori cucite sopra la stoffa del corpo dei pantaloni, con l'etichetta (detta "salpa")... Giorgio saccoccia (belluno, 11 gennaio 1963) è un ingegnere e manager italiano, presidente dell'agenzia spaziale italiana dal 2019 al 2023. nasce in veneto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tasche di stoffa : tasche; stoffa; Una spesa che lascia a tasche vuote; Sono uscite dalle nostre tasche fino a febbraio 2002; Risvolto esterno delle tasche ; Così sono le tasche di chi non ne può più; Uscivano dalle nostre tasche ; Un giaccone di tela con cappuccio e larghe tasche ; Borse a due tasche ; Uno strappo nella stoffa ; Ha stoffa per raccontare; Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle; Avvolta da una striscia di stoffa ; Tipo di maglia e di stoffa rasata ing; Un sacchetto di stoffa ; stoffa di lana per abiti da sera;

