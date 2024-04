La Soluzione ♚ Una borsa per la spesa La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una borsa per la spesa. SPORTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una borsa per la spesa: Lo sport è qualsiasi forma di attività competitiva o di gioco che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità psicofisiche, fornendo divertimento ai partecipanti e, in alcuni casi, intrattenimento agli spettatori. Con il termine sportivo vengono definiti sia gli atleti praticanti sia gli spettatori fruitori degli spettacoli sportivi. Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo sport è qualsiasi forma di attività competitiva o di gioco che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità psicofisiche, fornendo divertimento ai partecipanti e, in alcuni casi, intrattenimento agli spettatori. Con il termine sportivo vengono definiti sia gli atleti praticanti sia gli spettatori fruitori degli spettacoli sportivi. sporta ( approfondimento) f (pl.: sporte) (arcaico) borsa di paglia, stoffa, pelle o plastica, ampia e capace con due manici utilizzata come contenitore per il trasporto delle derrate alimentari e utilizzata principalmente dalle massaie per contenere la spesa quotidiana (per estensione) il contenuto di tale borsa ho comprato una sporta di pomodori (obsoleto) cesta di vimini intrecciati utilizzata per il trasporto di prodotti dell'agricoltura o alimentari (senso figurato) quantità notevole un sacco e una sporta Aggettivo, forma flessa sporta f sing femminile singolare di sporto Voce verbale sporta participio passato femminile singolare di sporgere Sillabazione spòr | ta Pronuncia IPA: /'sprta/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino sporta , paniere, derivato, attraverso l'etrusco, del greco spda, accusativo di sp

, paniere, derivato, attraverso l'etrusco, del greco spda, accusativo di sp (aggettivo) vedi sporto

(voce verbale) vedi sporgere Sinonimi (borsa di paglia...) borsa

borsa (quantità notevole) mucchio, sacco, casino, fracco Parole derivate sportula Alterati (borsa di paglia...) ( diminutivo ) sportina, sporticina, sportula ( diminutivo ) (raro) sportella, sportellina ( spregiativo ) sportuccia ( accrescitivo ) sportona, f , sportone, m ( peggiorativo ) sportaccia

Proverbi e modi di dire un sacco e una sporta Altre Definizioni con sporta; borsa; spesa; Inviare merci all estero; Si dà oltre al sacco; La sigla in Borsa di Intesa Sanpaolo; Hanno una borsa sotto il becco; Trasporta il piccolo nella borsa; Frazionano la spesa d acquisto; Spesa per nutrirsi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una borsa per la spesa

SPORTA

S

P

O

R

T

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Una borsa per la spesa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.