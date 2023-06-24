Pietra di gran mole

Home / Soluzioni Cruciverba / Pietra di gran mole

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietra di gran mole' è 'Masso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pietra di gran mole" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pietra di gran mole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Masso? Un masso è un grande blocco di roccia, spesso molto pesante e difficile da spostare. La sua formazione deriva dall'erosione o dalla frammentazione di formazioni geologiche più grandi, che si staccano dalla montagna o da altri ambienti naturali. Questi elementi sono spesso visibili lungo i pendii o nelle zone di escursione, dove si accumulano nel tempo. La presenza di un masso può influenzare il paesaggio e le attività umane in molte aree naturali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pietra di gran mole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Masso

Per risolvere la definizione "Pietra di gran mole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pietra di gran mole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Masso:

M Milano A Ancona S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pietra di gran mole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Grosso frammento di rocciaUn blocco di rocciaPesantissima pietraCani di gran molePietra di gran valoreGrosse mole di pietraImponenti di gran moleUna colonnina di pietra