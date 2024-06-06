Grosse mole di pietra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grosse mole di pietra' è 'Macine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grosse mole di pietra" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grosse mole di pietra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Macine? Le macine sono grandi strutture di pietra utilizzate per macinare cereali o altri materiali. La loro imponente massa permette di frantumare e ridurre in pellet le sostanze, sfruttando il peso e la rotazione. Questi strumenti antichi rappresentano un esempio di ingegno umano nel trasformare risorse naturali in alimenti o materiali utili. La solidità delle macine deriva dalla loro grande massa di pietra, che garantisce stabilità e efficacia nel lavoro.

La definizione "Grosse mole di pietra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grosse mole di pietra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Macine:

M Milano A Ancona C Como I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grosse mole di pietra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

