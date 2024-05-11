Cani di gran mole

Home / Soluzioni Cruciverba / Cani di gran mole

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cani di gran mole' è 'Alani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cani di gran mole" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cani di gran mole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Alani? Gli alani sono cani di taglia molto grande, noti per la loro statura imponente e il loro aspetto elegante. Originari di regioni fredde, si distinguono per il manto lungo e spesso, che li protegge dal freddo. Sono animali intelligenti e nobili, spesso associati a storie di guardiani e compagni leali. La loro presenza imponente li rende facilmente riconoscibili e ammirati. La loro natura gentile e protettiva li rende adatti a famiglie che cercano un grande amico a quattro zampe.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cani di gran mole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alani

In presenza della definizione "Cani di gran mole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cani di gran mole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alani:

A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cani di gran mole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fanno un ottima guardiaFieri cani da guardiaCani da difesaPietra di gran moleImponenti di gran moleMugolare di caniÈ detta Gran CarroIl Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna