La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grosso frammento di roccia' è 'Masso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASSO

Curiosità e Significato di Masso

La soluzione Masso di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Masso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Masso? Il termine masso indica un grande pezzo di roccia, spesso naturale e irregolare, che si stacca dal monte o si forma nel tempo. È un elemento comune nel paesaggio montano e può essere usato come punto di riferimento o materiale da costruzione. In sostanza, rappresenta un grosso frammento di roccia, simbolo di solidità e persistenza nella natura.

Come si scrive la soluzione Masso

Se "Grosso frammento di roccia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R E T N N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TINNIRE" TINNIRE

