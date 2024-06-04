Pesantissima pietra

Home / Soluzioni Cruciverba / Pesantissima pietra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pesantissima pietra' è 'Masso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASSO

Perché la soluzione è Masso? Un masso è una grande pietra, spesso imponente e difficile da spostare, che si trova in ambienti naturali come montagne, colline o corsi d'acqua. La sua presenza può influenzare il paesaggio, creando barriere o elementi di interesse estetico. La massa e la solidità di un masso ne fanno un elemento stabile e resistente, capace di durare nel tempo. La sua dimensione e peso possono variare, ma la caratteristica fondamentale rimane la sua natura di pietra di grandi proporzioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesantissima pietra". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pesantissima pietra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Masso

In presenza della definizione "Pesantissima pietra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesantissima pietra" conferma che la soluzione 'Masso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Masso

M Milano A Ancona S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesantissima pietra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Masso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Grosso frammento di rocciaUn blocco di rocciaBlocco di rocciaUna colonnina di pietraPietra preziosa giallaPietra preziosa striataUna pietra preziosaUna pietra posta sul ciglio della strada