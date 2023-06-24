Lasciano filtrare la luce

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lasciano filtrare la luce' è 'Spiragli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIRAGLI

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Perché la soluzione è Spiragli? Gli spiragli sono aperture che permettono alla luce di passare attraverso pareti o superfici, creando fasci luminosi che attraversano ambienti chiusi. Queste fessure naturali o artificiali sono spesso presenti in vecchi edifici, tetti o porte, e contribuiscono a illuminare gli spazi interni senza l’uso di fonti di luce artificiale. La loro presenza può anche influenzare l’atmosfera di un ambiente, dando un senso di apertura o mistero. Gli spiragli sono elementi di semplice natura ma di grande effetto visivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lasciano filtrare la luce". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lasciano filtrare la luce nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Spiragli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lasciano filtrare la luce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lasciano filtrare la luce" conferma che la soluzione 'Spiragli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spiragli

S Savona P Padova I Imola R Roma A Ancona G Genova L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lasciano filtrare la luce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spiragli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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