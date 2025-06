Si adoperano per filtrare nei cruciverba: la soluzione è Coli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si adoperano per filtrare' è 'Coli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLI

Curiosità e Significato di Coli

Vuoi sapere di più su Coli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Coli.

Perché la soluzione è Coli? Coli sono strumenti generalmente usati per filtrare o separare, come le retine o i setacci. Sono utili in cucina, laboratorio o in ambito industriale per dividere i materiali più fini da quelli più grossolani. Questi utensili sfruttano fori di varie dimensioni per passare solo ciò che si desidera, rendendo più facile ottenere un risultato pulito e preciso.

Come si scrive la soluzione Coli

La definizione "Si adoperano per filtrare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

