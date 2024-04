La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fessure piccole aperture. SPIRAGLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Gottfried Wilhelm Leibniz, scritto alternativamente - in tedesco ed in francese - Leibnitz e conosciuto anche come Leibnitius in latino e Leibnizio in italiano (AFI: ['gtfit 'vlhlm 'lapnts]; Lipsia, 1º luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716), è stato un filosofo, matematico, scienziato, teologo, linguista, glottoteta, diplomatico, giurista, storico e magistrato tedesco. Tra i massimi esponenti del pensiero occidentale, nonché una delle poche figure di "genio universale", la sua applicazione intellettuale a pressoché tutte le discipline del sapere ne rende l'opera vastissima e studiata ancor oggi trasversalmente: a lui ed a Isaac ...

spiragli m pl

plurale di spiraglio

Sillabazione

spi | rà | gli

Etimologia / Derivazione

vedi spiraglio

Sinonimi

aperture, fori, buchi, spaccature, fessure, passaggi, varchi, brecce, fenditure, interstizi, pertugi

soffi d’aria, raggi di luce

(senso figurato) indizi, barlumi, possibilità, speranze, scappatoie, accenni, segni, sintomi

Contrari

chiusure, blocchi, ostacoli

buio, oscurità

(senso figurato) difficoltà, impossibilità, improbabilità

Alterati