Callosità della pelle nei cruciverba: la soluzione è Durone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Callosità della pelle' è 'Durone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DURONE

Curiosità e Significato di Durone

Perché la soluzione è Durone? La callosità della pelle è un ispessimento duro e spesso che si forma in risposta a sfregamenti o pressioni ripetute. La soluzione DURONE fa riferimento a un prodotto naturale, come il durone di fico, noto per le sue proprietà emollienti e lenitive. Usarlo può aiutare a riottenere una pelle più morbida e sana, contrastando efficacemente le fastidiose callosità.

Come si scrive la soluzione Durone

D Domodossola

U Udine

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

