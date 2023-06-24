Un dato balistico

SOLUZIONE: TRAIETTORIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un dato balistico" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dato balistico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Traiettoria? La traiettoria rappresenta il percorso seguito da un corpo in movimento sotto l'influenza di forze come la gravità. È il tracciato che descrive come un oggetto si sposta nell'aria o nello spazio, influenzato dalla velocità e dall'angolo di lancio. Questa linea può essere analizzata per prevedere il punto di atterraggio o il massimo raggiunto. La conoscenza della traiettoria è fondamentale in ambito aeronautico, sportivo e ingegneristico.

La soluzione associata alla definizione "Un dato balistico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dato balistico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Traiettoria:

T Torino R Roma A Ancona I Imola E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dato balistico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

