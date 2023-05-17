Così è un ceffone ben dato
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è un ceffone ben dato' è 'Sonoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Così è un ceffone ben dato
- Risposta: SONORO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SNO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sonoro? Un ceffone ben dato si percepisce come un colpo forte e deciso, lasciando una sensazione sonora che si fa sentire chiaramente. È un gesto che si distingue per l’impatto udibile, spesso accompagnato da un suono che rimane nella memoria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Così è un ceffone ben dato: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Così è un ceffone ben dato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Sonoro. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.