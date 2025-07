Superfici sgombre di lavoro o di appoggio nei cruciverba: la soluzione è Pianali

PIANALI

Curiosità e Significato di Pianali

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pianali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pianali? I superfici sgombre di lavoro o di appoggio sono chiamate pianali. Si tratta di piani orizzontali, come tavoli o piani di lavoro, progettati per facilitare operazioni di preparazione, lavoro o appoggio di materiali. Sono fondamentali in ambienti domestici e industriali, offrendo spazio funzionale e pratico. La loro versatilità li rende indispensabili in molte attività quotidiane e professionali.

Come si scrive la soluzione Pianali

Hai trovato la definizione "Superfici sgombre di lavoro o di appoggio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C E N I E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINEREO" CINEREO

