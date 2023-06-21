La cavità interessata dalla rinoplastica

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La cavità interessata dalla rinoplastica' è 'Nasale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NASALE

Perchè la soluzione è Nasale? La cavità interessata dalla rinoplastica è quella che si trova nel naso, un'area fondamentale per la respirazione e il senso dell'olfatto. Durante l'intervento, questa zona viene modellata per migliorare l'aspetto estetico e funzionale, influenzando anche la qualità della respirazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La cavità interessata dalla rinoplastica
  • Risposta: NASALE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: N_____
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E
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La cavità interessata dalla rinoplastica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nasale

Per risolvere la definizione "La cavità interessata dalla rinoplastica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nasale'.

Le 6 lettere della soluzione

N Napoli
A Ancona
S Savona
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Nasale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La cavità interessata dalla rinoplastica". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con cavità: Una cavità delle ossa della faccia 

Con interessata: Una promessa interessata 

Con rinoplastica: Lo assicura la rinoplastica 