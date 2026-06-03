Alimenta la radiolina

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Alimenta la radiolina' è 'Pila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P I L A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Alimenta la radiolina

Alimenta la radiolina Risposta: PILA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P L A

Inizia con: P

P Finisce con: A

Perchè la soluzione è Pila? Quando vuoi ascoltare la tua musica preferita, basta inserire la pila nella radiolina. È un gesto semplice che permette di accendere il dispositivo e godersi le stazioni radio o le melodie preferite, portando un po’ di allegria ovunque tu sia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Alimenta la radiolina: risposta da 4 lettere

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