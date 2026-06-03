Alimenta la radiolina

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Alimenta la radiolina' è 'Pila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PILA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Alimenta la radiolina
  • Risposta: PILA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PLA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Pila? Quando vuoi ascoltare la tua musica preferita, basta inserire la pila nella radiolina. È un gesto semplice che permette di accendere il dispositivo e godersi le stazioni radio o le melodie preferite, portando un po’ di allegria ovunque tu sia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Alimenta la radiolina: risposta da 4 lettere

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