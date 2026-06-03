Alimenta la radiolina
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Alimenta la radiolina' è 'Pila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Alimenta la radiolina
- Risposta: PILA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PLA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Pila? Quando vuoi ascoltare la tua musica preferita, basta inserire la pila nella radiolina. È un gesto semplice che permette di accendere il dispositivo e godersi le stazioni radio o le melodie preferite, portando un po’ di allegria ovunque tu sia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Alimenta la radiolina: risposta da 4 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Alimenta la radiolina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Pila. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.