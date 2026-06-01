Bocciare un candidato con una scarica di voti contrari

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Bocciare un candidato con una scarica di voti contrari' è 'Impallinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I M P A L L I N A R E

Perchè la soluzione è Impallinare? Impalinare qualcuno significa bocciarlo con molti voti contrari, lasciandolo senza scampo. È come mettere fine alle sue speranze di successo in modo deciso e netto, mostrando chiaramente il rifiuto di approvare la sua candidatura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Bocciare un candidato con una scarica di voti contrari

Bocciare un candidato con una scarica di voti contrari Risposta: IMPALLINARE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I L N A E

Inizia con: I

I Finisce con: E

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Bocciare un candidato con una scarica di voti contrari: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Bocciare un candidato con una scarica di voti contrari" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Impallinare. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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