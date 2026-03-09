Batteria AAA

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Batteria AAA' è 'Pila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PILA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Batteria AAA" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Batteria AAA". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pila? Una pilla è un piccolo dispositivo che immagazzina energia chimica e la trasforma in elettricità per alimentare vari dispositivi. Spesso di forma cilindrica, si utilizza in giocattoli, telecomandi e dispositivi portatili. La sua capacità di fornire energia viene misurata in milliampere-ora, e può essere di diversi tipi, come alcalina o ricaricabile. La presenza di questa fonte energetica è fondamentale per il funzionamento di molti apparecchi quotidiani. La sua autonomia dipende dalla quantità di energia accumulata.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Batteria AAA" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Batteria AAA" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pila:

P Padova I Imola L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Batteria AAA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

