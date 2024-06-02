Cedere alla sonnolenza

SOLUZIONE: APPISOLARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cedere alla sonnolenza" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cedere alla sonnolenza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Appisolarsi? Appisolarsi significa lasciarsi sopraffare dalla stanchezza e addormentarsi o sentirsi molto assonnati. È il momento in cui il corpo e la mente si abbandonano alla necessità di riposo, spesso durante le ore diurne o in situazioni di relax prolungato. Questo stato indica una perdita di vigilanza momentanea, che può essere provocata dalla stanchezza o dalla noia.

In presenza della definizione "Cedere alla sonnolenza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cedere alla sonnolenza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Appisolarsi:

A Ancona P Padova P Padova I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cedere alla sonnolenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

