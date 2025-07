L aeromobile del volo a vela nei cruciverba: la soluzione è Aliante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L aeromobile del volo a vela' è 'Aliante'.

ALIANTE

Curiosità e Significato di Aliante

La parola Aliante è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aliante? Aliante indica un aeromobile leggero e senza motore, come un deltaplano o un parapendio, progettato per planare sfruttando le correnti d'aria. È fondamentale nel volo a vela, permettendo di restare in quota e spostarsi senza motore, affidandosi esclusivamente alle forze naturali dell’atmosfera. Un vero e proprio artista del cielo, capace di volare grazie all’abilità del pilota e alle condizioni atmosferiche.

Come si scrive la soluzione Aliante

La definizione "L aeromobile del volo a vela" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

