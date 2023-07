Non ecclesiastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ecclesiastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAICA

Significato/Curiosita : Non ecclesiastica

ecclesiastica può essere eretta in persona giuridica.» (codice di diritto canonico, can. 433) «all'assemblea dei vescovi della regione ecclesiastica spetta... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la laica s.p.a. è un'azienda italiana specializzata nella produzione di gianduiotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

