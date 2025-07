Era l assenso dell autorità civile ad una disposizione dell autorità ecclesiastica nei cruciverba: la soluzione è Placet

PLACET

Curiosità e Significato di Placet

Perché la soluzione è Placet? Placet è un termine latino che indica il consenso o l'approvazione dell'autorità civile su una decisione o disposizione dell'autorità ecclesiastica. In passato, rappresentava il riconoscimento ufficiale della validità di un atto religioso o ecclesiastico da parte dello Stato. È un concetto che sottolinea l'interazione tra potere civile e religioso, evidenziando come le decisioni importanti richiedessero l'assenso delle autorità civili.

Come si scrive la soluzione Placet

P Padova

L Livorno

A Ancona

C Como

E Empoli

T Torino

