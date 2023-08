Documento dell autorità ecclesiastica che attesta la concessione di un permesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Documento dell autorità ecclesiastica che attesta la concessione di un permesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : REMISSORIA

Significato/Curiosita : Documento dell autorita ecclesiastica che attesta la concessione di un permesso

Dalle autorità nei baliaggi che formano il cantone ticino. dal punto di vista ecclesiastico il territorio ticinese era diviso tra le diocesi di como e... Era quindi presentata una petizione che chiedeva l'invio delle lettere remissorie ai vescovi fuori roma (in partibus), affinché fossero autorizzati ad avviare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

