LAICA

Perché la soluzione è Laica? La parola laica si riferisce a qualcosa che è indipendente da qualsiasi religione o credo spirituale, promuovendo la neutralità e l'uguaglianza tra tutte le persone. È spesso usata per descrivere istituzioni, leggi o atteggiamenti che non sono influenzati da convinzioni religiose. Essere laici significa rispettare le diverse opinioni e garantire un ambiente aperto e inclusivo per tutti.

Come si scrive la soluzione Laica

L Livorno

A Ancona

I Imola

C Como

A Ancona

