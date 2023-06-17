Leonardo Prova a prendermi

Home / Soluzioni Cruciverba / Leonardo Prova a prendermi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Leonardo Prova a prendermi' è 'Dicaprio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DICAPRIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Leonardo Prova a prendermi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Leonardo Prova a prendermi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Dicaprio? Leonardo DiCaprio è un attore famoso, noto per i suoi ruoli intensi e coinvolgenti sul grande schermo. La sua carriera è ricca di successi e riconoscimenti internazionali, rendendolo una delle star più apprezzate del cinema contemporaneo. Con il suo talento e presenza scenica, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La frase

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Leonardo Prova a prendermi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dicaprio

Quando la definizione "Leonardo Prova a prendermi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Leonardo Prova a prendermi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Dicaprio:

D Domodossola I Imola C Como A Ancona P Padova R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Leonardo Prova a prendermi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Leonardo di tanti film di ScorseseIl Leonardo di C era una volta a HollywoodIl Leonardo divo di HollywoodLeonardo nel film Prova a prendermiLa Monna ritratta da LeonardoLa Gioconda di LeonardoStrumento di prova del meccanicoA prova di bambino