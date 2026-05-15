È una prova di innocenza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È una prova di innocenza' è 'Alibi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIBI

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Perché la soluzione è Alibi? Un alibi è una testimonianza o evidenza che dimostra l'assenza di coinvolgimento di una persona in un reato, confermando la sua innocenza. Attraverso l'alibi si può dimostrare che si trovava in un luogo diverso da quello in cui è stato commesso il crimine, rendendo impossibile la sua partecipazione. Questa prova assume un ruolo fondamentale nel processo giuridico, poiché permette di chiarire la posizione dell'indagato e di escludere ogni sospetto. L'alibi è quindi un elemento chiave per stabilire verità e giustizia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È una prova di innocenza". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È una prova di innocenza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alibi

Se la definizione "È una prova di innocenza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È una prova di innocenza" conferma che la soluzione 'Alibi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alibi

A Ancona L Livorno I Imola B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È una prova di innocenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alibi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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