La Soluzione ♚ Il cascatore controfigura del cinema

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il cascatore controfigura del cinema. STUNTMAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Il cascatore controfigura del cinema: Genere (in inglese stunt). nei film, in particolare d'azione, i cascatori fanno da controfigura agli attori protagonisti nelle scene più pericolose. sequenze... Uno stuntman, che al femminile diventa stuntwoman (in italiano, rispettivamente, cascatore e cascatrice), è un acrobata particolarmente esperto in cadute, tuffi, salti e scene pericolose in genere (in inglese stunt). Nei film, in particolare d'azione, i cascatori fanno da controfigura agli attori protagonisti nelle scene più pericolose. La categoria si suddivide in vari settori, tra i quali i piloti acrobatici (precision driver), esperti d'armi, combattimenti simulati (maestro d'armi), effetti pirotecnici (fire-stunt) e impatti generici (cadute e tuffi). Tra le varie categorie possiamo trovare la guida acrobatica e il freestyle che ...

