La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una controfigura perfetta' è 'Sosia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOSIA

Curiosità e Significato... La soluzione Sosia di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sosia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sosia? Una sosia è una persona che assomiglia molto a un'altra, come una controfigura perfetta. Viene spesso usata nel cinema o in spettacoli per sostituire l’attore originale, creando l’illusione di essere la stessa persona. La figura del sosia suscita curiosità e fascinazione, rappresentando il massimo dell’imitazione fedele. In breve, un sosia è chi riesce a sembrare esattamente un’altra persona.

Hai trovato la definizione "Una controfigura perfetta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

S Savona

I Imola

A Ancona

