La Soluzione ♚ Compenso periodico La definizione e la soluzione di 4 lettere: Compenso periodico. PAGA - SALARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Compenso periodico: La busta paga è un documento che il datore di lavoro fornisce ad un lavoratore dipendente, relativo all'importo della retribuzione da questo percepita, per un determinato periodo di lavoro. Sostantivo Significato e Curiosità su: La busta paga è un documento che il datore di lavoro fornisce ad un lavoratore dipendente, relativo all'importo della retribuzione da questo percepita, per un determinato periodo di lavoro. paga f sing (pl.: paghe) (diritto) (economia) compenso periodico di un lavoro dipendente Voce verbale paga terza persona singolare dell'indicativo presente di pagare seconda persona singolare dell'imperativo presente di pagare Sillabazione pà | ga Pronuncia IPA: /'paga/ Etimologia / Derivazione dal verbo pagare, dal latino pacare cioè "quietare", derivazione di pax ossia "pace" Sinonimi (aggettivo) appagata, soddisfatta, contenta, felice, lieta , realizzata

appagata, soddisfatta, contenta, felice, lieta , realizzata (sostantivo) salario, stipendio, pagamento, retribuzione, compenso, remunerazione, rimunerazione, corresponsione, diaria, utile, contropartita, emolumento

salario, stipendio, pagamento, retribuzione, compenso, remunerazione, rimunerazione, corresponsione, diaria, utile, contropartita, emolumento ( popolare ) pagnotta, pane

pagnotta, pane ( familiare ) mesata

mesata mensile, quindicina, settimanale, giornata, parcella, onorario

( senso figurato ) contraccambio, contropartita, ricompensa, gratitudine

contraccambio, contropartita, ricompensa, gratitudine ( senso figurato ) punizione, castigo

punizione, castigo (voce verbale) (terza persona singolare dell'indicativo presente di pagare:di una persona, una prestazione) salda, stipendia, retribuisce, salaria, dà, liquida, corrisponde, rimunera, sborsa, risarcisce, rimborsa, compensa, regola, indennizza, elargisce, eroga, soddisfa

salda, stipendia, retribuisce, salaria, dà, liquida, corrisponde, rimunera, sborsa, risarcisce, rimborsa, compensa, regola, indennizza, elargisce, eroga, soddisfa (voce verbale) corrompe, compera

corrompe, compera (voce verbale ( senso figurato ) ) foraggia, passa la bustarella

foraggia, passa la bustarella (voce verbale) ( senso figurato ) sconta, espia

sconta, espia (voce verbale) ( familiare ) (una cena, una consumazione in un locale pubblico) offre, regala

offre, regala (voce verbale) (senso figurato) (una cortesia o un torto) ripaga, ricompensa, contraccambia Contrari (aggettivo) inappagata, insoddisfatta, scontenta

inappagata, insoddisfatta, scontenta (terza persona singolare dell'indicativo presente di pagare: una persona, una prestazione) percepisce, riscuote, incassa, intasca

Alterati (diminutivo) paghetta Proverbi e modi di dire dare la paga: far perdere Altre Definizioni con paga; compenso; periodico; Lo sono le credenze politeistiche; Corrispondere il dovuto; Gli spettatori più graditi; Compenso per l esattore; Il giusto compenso; Movimento periodico delle acque costiere; Spiegel: diffuso periodico tedesco;

La risposta a Compenso periodico

PAGA

La soluzione verificata di 4 lettere per risolvere 'Compenso periodico' è.