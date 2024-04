La Soluzione ♚ Glaciali freddissime La definizione e la soluzione di 6 lettere: Glaciali freddissime. GELIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Glaciali freddissime: Un gelido inverno (Winter's Bone) è un film del 2010 diretto da Debra Granik, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Daniel Woodrell. Il film ha vinto il Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance Film Festival 2010, 4 Premi al Torino Film Festival 2010, ha ottenuto 7 candidature agli Independent Spirit Awards 2011 e 4 candidature agli Oscar 2011, nelle categorie; miglior film, miglior attrice (Jennifer Lawrence), miglior attore non protagonista (John Hawkes) e miglior sceneggiatura non originale. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un gelido inverno (Winter's Bone) è un film del 2010 diretto da Debra Granik, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Daniel Woodrell. Il film ha vinto il Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance Film Festival 2010, 4 Premi al Torino Film Festival 2010, ha ottenuto 7 candidature agli Independent Spirit Awards 2011 e 4 candidature agli Oscar 2011, nelle categorie; miglior film, miglior attrice (Jennifer Lawrence), miglior attore non protagonista (John Hawkes) e miglior sceneggiatura non originale. gelide f pl femminile plurale di gelido Sillabazione gè | li | de Etimologia / Derivazione vedi gelido Sinonimi fredde, gelate, ghiacciate, polari, glaciali, freddissime

(senso figurato) altere, altezzose, distaccate, dure, frigide impassibili,indifferenti, insensibili, scostanti Contrari arroventate, bollenti, brucianti, calde, roventi, temperate, torride,

(senso figurato) affettuose, appassionate, ardenti, calorose, cordiali, entusiaste, focose, infiammate, passionali Altre Definizioni con gelide; glaciali; freddissime; Veicoli da zone glaciali;

GELIDE

G

E

L

I

D

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Glaciali freddissime' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.