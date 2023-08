Sopprimere la vocale mettendo l apostrofo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sopprimere la vocale mettendo l apostrofo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ELIDERE

Significato/Curiosità : Sopprimere la vocale mettendo l apostrofo

Elidere è un termine utilizzato per descrivere l'azione di sopprimere una vocale all'inizio di una parola o di una frase e di sostituirla con un apostrofo. Questo avviene comunemente per ragioni fonetiche o poetiche per migliorare la fluidità del linguaggio e creare una migliore cadenza delle parole. Ad esempio, "l'amico" viene da "il amico", dove la vocale "i" viene elisa. Questa tecnica è spesso utilizzata in poesia o in canzoni per creare un ritmo piacevole e per adattare le parole alla metrica o al ritmo della composizione. L'elisione è una caratteristica comune delle lingue che utilizzano l'apostrofo per contrazioni e abbreviazioni.

