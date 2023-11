La definizione e la soluzione di: Un utensile per lavorare metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un utensile per lavorare metalli

Anni 1980, la produzione nazionale di torni per la lavorazione dei metalli cessò. il tornio utilizza un utensile a taglio singolo. l'asportazione di truciolo... La fresatrice è una macchina utensile usata per la lavorazione in forme complesse di parti metalliche o di altri materiali. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un utensile per lavorare metalli : utensile; lavorare; metalli; utensile usato per praticare fori; Attrezzo utensile ; utensile rotante per forgiare vasi in ceramica; utensile del Paleolitico; Un utensile dato in corredo; Allacciatura di sicurezza per chi deve lavorare sospeso; Consente alle neomamme di andare a lavorare ; Lo sono i liquidi che fanno lavorare i reni; I ferri per lavorare a maglia; Un esperto nel lavorare e insaccare le carni di maiale; lavorare il marmo; Miscuglio di metalli ; Grado di purezza dei metalli preziosi; Alcuni corrodono i metalli ; Vi si gettano i metalli ; Antichi metalli usati per la costruzione di strumenti musicali; Danneggiarsi alterarsi detto di metalli ;

Cerca altre Definizioni