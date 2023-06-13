Monte vicentino sede di una battaglia del 1917

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Monte vicentino sede di una battaglia del 1917" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monte vicentino sede di una battaglia del 1917". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ortigara? Ortigara è un rilievo nel Vicentino, famoso per una cruenta battaglia avvenuta nel 1917 durante la Prima guerra mondiale. La sua posizione strategica lo rese teatro di scontri tra le truppe italiane e austro-ungariche, segnando un momento cruciale nel conflitto. Ancora oggi, il luogo testimonia il sacrificio e le battaglie che hanno attraversato la storia del paese, rimanendo simbolo di resistenza e memoria.

La soluzione associata alla definizione "Monte vicentino sede di una battaglia del 1917" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monte vicentino sede di una battaglia del 1917" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monte vicentino sede di una battaglia del 1917" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

