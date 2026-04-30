La battaglia in cui Maramaldo uccise Ferrucci

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La battaglia in cui Maramaldo uccise Ferrucci' è 'Gavinana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GAVINANA

Perché la soluzione è Gavinana? Gavinana è il nome di un'epica battaglia combattuta nel 1530 durante le guerre italiane, in cui le forze di Firenze si scontrarono con le truppe imperiali di Carlo V. Questo scontro prese il nome dal luogo in cui avvenne, Gavinana, e si ricollega alla storia di Ferrucci, che vi perse la vita. La battaglia è nota anche per il tragico episodio in cui Maramaldo uccise Ferrucci, un atto di estrema crudeltà che ha segnato profondamente la memoria storica di quegli eventi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La battaglia in cui Maramaldo uccise Ferrucci". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La battaglia in cui Maramaldo uccise Ferrucci nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gavinana

In presenza della definizione "La battaglia in cui Maramaldo uccise Ferrucci", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La battaglia in cui Maramaldo uccise Ferrucci" conferma che la soluzione 'Gavinana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gavinana

G Genova A Ancona V Venezia I Imola N Napoli A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La battaglia in cui Maramaldo uccise Ferrucci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gavinana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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