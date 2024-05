La Soluzione ♚ Una stazione termale del Vicentino La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RECOARO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una stazione termale del Vicentino. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una stazione termale del vicentino: Piscine rappresenta una delle più grandi stazioni termali d’europa. il campo termale si estende nella parte centrale del veneto lungo una fascia pedecollinare... Recoaro Terme (Recobör, Rocabör o Ricaber in cimbro) è un comune italiano di 6 076 abitanti della provincia di Vicenza, situato nell'alta Valle dell'Agno, sul fondo di una conca (nota anche come Conca di Smeraldo) a 445 metri sul livello del mare, ai piedi delle Piccole Dolomiti. Recoaro è celebre per le proprie acque minerali: l'oligominerale Lora è commercializzata, mentre le altre acque minerali sono utilizzate nelle terme delle Fonti Centrali dalla loro scoperta nel 1689.

Altre Definizioni con recoaro; stazione; termale; vicentino;