Il monte della Palestina sede di eremiti - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CARMELO

Significato/Curiosita : Il monte della palestina sede di eremiti

Prototipo e modello degli eremiti e dei contemplativi, legato al monte carmelo dall'episodio biblico della sfida ai profeti di baal, esso sorse verso la... Prototipo e modello deglie dei contemplativi, legato alcarmelo dall'episodio biblicosfida ai profetibaal, esso sorse verso la... Carmelo Pompilio Realino Antonio Bene (Campi Salentina, 1º settembre 1937 – Roma, 16 marzo 2002) è stato un attore, regista, drammaturgo, filosofo, scrittore e poeta italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

