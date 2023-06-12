I suoi due poli non sono freddi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I suoi due poli non sono freddi' è 'Calamita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALAMITA

Perchè la soluzione è Calamita? Una calamita è un oggetto che attrae materiali come il ferro grazie a un campo magnetico. A differenza di altre forze, i suoi poli non sono freddi, ma caldi, creando un'attrazione che può sembrare quasi magica. È affascinante come funziona senza essere fredda al tatto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I suoi due poli non sono freddi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calamita

La soluzione associata alla definizione "I suoi due poli non sono freddi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calamita'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I suoi due poli non sono freddi

I suoi due poli non sono freddi Risposta: CALAMITA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

C Como A Ancona L Livorno A Ancona M Milano I Imola T Torino A Ancona

La soluzione 'Calamita' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I suoi due poli non sono freddi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.