I suoi due poli non sono freddi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I suoi due poli non sono freddi' è 'Calamita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CALAMITA
Perchè la soluzione è Calamita? Una calamita è un oggetto che attrae materiali come il ferro grazie a un campo magnetico. A differenza di altre forze, i suoi poli non sono freddi, ma caldi, creando un'attrazione che può sembrare quasi magica. È affascinante come funziona senza essere fredda al tatto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I suoi due poli non sono freddi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calamita
La soluzione associata alla definizione "I suoi due poli non sono freddi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calamita'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I suoi due poli non sono freddi
- Risposta: CALAMITA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Calamita' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I suoi due poli non sono freddi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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