SOLUZIONE: CALAMITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È fatta per attirare" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È fatta per attirare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Calamita? Una calamita è un oggetto che possiede la capacità di attrarre determinati materiali, come il ferro, grazie a un campo magnetico. Questa caratteristica la rende molto utile in vari campi, dall’industria alla scuola, per esempio per raccogliere piccole parti metalliche o per dimostrare i principi di magnetismo. La sua forza di attrazione è dovuta alle proprietà intrinseche del materiale di cui è composta. La presenza di una calamita può cambiare il modo in cui si manipolano oggetti metallici.

La soluzione associata alla definizione "È fatta per attirare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È fatta per attirare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Calamita:

C Como A Ancona L Livorno A Ancona M Milano I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È fatta per attirare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

