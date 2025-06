Hai poli attraenti nei cruciverba: la soluzione è Calamita

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Hai poli attraenti' è 'Calamita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALAMITA

Curiosità e Significato di Calamita

Perché la soluzione è Calamita? Calamita è un oggetto che attrae con forza i metalli, grazie alla sua proprietà magnetica. Si utilizza spesso per tenere insieme o attaccare oggetti metallici, come biglietti o utensili. La parola deriva dal latino calamita, riferito a una roccia che attira il ferro. In senso figurato, indica qualcosa o qualcuno che esercita grande fascino o attrazione. È un termine che combina scienza e suggestione.

Come si scrive la soluzione Calamita

Hai davanti la definizione "Hai poli attraenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

