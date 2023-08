Sono due nel dittongo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono due nel dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOCALI

Significato/Curiosita : Sono due nel dittongo

Fonetisti sono d'accordo su quale sia la posizione di partenza e d'arrivo di un dittongo. per esempio john wells usa i simboli [] per il dittongo dell'inglese... Classificate in tipi di voce. le corde vocali sono talvolta chiamate "vere pieghe vocali" per distinguerle dalle "false corde vocali" note come pieghe vestibolari...