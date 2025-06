Un ferro di cavallo dotato di attrattiva nei cruciverba: la soluzione è Calamita

CALAMITA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Calamita? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Calamita.

Perché la soluzione è Calamita? Una calamita è un oggetto che attira i metalli come ferro e nichel grazie alle sue proprietà magnetiche. Si presenta spesso come un piccolo pezzo di ferro o con forma di ferro di cavallo, simbolo di fortuna e attrattiva. La sua capacità di attrarre materiali metallici la rende utile in molte applicazioni domestiche e industriali, dimostrando come l’arte dell’attrazione sia affascinante e versatile.

Hai davanti la definizione "Un ferro di cavallo dotato di attrattiva" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

