Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie' è 'Aerobico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AEROBICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Aerobico? L'attività fisica che coinvolge grandi gruppi muscolari e si svolge per un tempo prolungato, come la corsa, il ciclismo o il nuoto, è chiamata aerobica. Questo tipo di allenamento aiuta a migliorare la resistenza cardiovascolare, favorisce il consumo di energie e contribuisce al mantenimento di un peso equilibrato. Durante l'esercizio, il corpo utilizza l'ossigeno per trasformare i nutrienti in energia, rendendo possibile sostenere l'attività più a lungo. È un metodo efficace per mantenersi in forma e in salute.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Aerobico:

A Ancona E Empoli R Roma O Otranto B Bologna I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

