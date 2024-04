La definizione e la soluzione di 5 lettere: Può causarla uno sforzo. ERNIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per ernia (dal greco antico: , èrnos, "germoglio, bocciolo") si intende la fuoriuscita di un viscere dalla cavità che normalmente lo contiene, attraverso un orifizio, un canale anatomico o comunque una soluzione di continuo. I termini "visceri" e "viscere" (pluralia tantum) indicano in generale tutti gli organi contenuti in una delle cavità presenti in un organismo. Le cavità in questione sono tre, cerebrale, toracica e addominale, ma sono soggetti a erniarsi soltanto i visceri mobili o quelli colpiti da determinate patologie. Un'ernia particolare è quella che si fa strada in corrispondenza della cicatrice di una "pregressa" ferita ...

ernia ( approfondimento) f sing (pl.: ernie)

(medicina) (chirurgia) fuoriuscita di un organo interno dalla cavità dove normalmente si trova (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

èr | nia

Pronuncia

IPA: /'rnja/

Etimologia / Derivazione

dal latino hernia (fonte Treccani), a sua volta dal greco antico , - germoglio

Parole derivate