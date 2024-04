La Soluzione ♚ Indebolito dallo sforzo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Indebolito dallo sforzo. STANCATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Indebolito dallo sforzo: La parola ciao (AFI: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole e informale della lingua italiana. Essa è utilizzata sia nell'incontrarsi, sia nell'accomiatarsi, rivolgendosi a una o più persone a cui si dà del tu. Un tempo diffusa soprattutto nell'Italia settentrionale, è divenuta anche di uso internazionale.In riferimento ai bambini, "fare ciao" indica un gesto di saluto ottenuto aprendo e chiudendo la mano o agitando la mano. "Ciao" è anche un'espressione metaforica e informale per indicare la fine sicura di qualcosa (es. "si è stancato della moglie e ciao"). Aggettivo Significato e Curiosità su: La parola ciao (AFI: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole e informale della lingua italiana. Essa è utilizzata sia nell'incontrarsi, sia nell'accomiatarsi, rivolgendosi a una o più persone a cui si dà del tu. Un tempo diffusa soprattutto nell'Italia settentrionale, è divenuta anche di uso internazionale.In riferimento ai bambini, "fare ciao" indica un gesto di saluto ottenuto aprendo e chiudendo la mano o agitando la mano. "Ciao" è anche un'espressione metaforica e informale per indicare la fine sicura di qualcosa (es. "si è stancato della moglie e ciao"). stancato m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale stancato participio passato di stancare Sillabazione stan | cà | to Pronuncia IPA: /stan'kato/ Etimologia / Derivazione vedi stancare Sinonimi affaticato, indebolito, affaticato, fiaccato, infiacchito, spossato, snervato, sfiancato, sfibrato, svigorito, sfinito, stremato, abbattuto, logorato, debilitato, esaurito, prostrato, estenuato

STANCATO

