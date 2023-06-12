Divorano i propri compagni
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Divorano i propri compagni' è 'Mantidi Religiose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MANTIDI RELIGIOSE
Perchè la soluzione è Mantidi Religiose? Le mante religiose sono insetti affascinanti, ma spesso sorprendenti per il loro comportamento. Durante l'accoppiamento, alcune femmine divorano i maschi, un gesto che ha suscitato curiosità e discussioni tra gli appassionati di natura. È un esempio di come la natura possa essere sorprendente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Divorano i propri compagni nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Mantidi Religiose
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Divorano i propri compagni
- Risposta: MANTIDI RELIGIOSE
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 7-9
- Schema utile: M______ _________
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Mantidi Religiose' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Divorano i propri compagni". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con divorano: Si divorano... in automobile
Con propri: Propri dell Artide
Con compagni: Compagni di lavoro o di università