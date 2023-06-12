Divorano i propri compagni

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Divorano i propri compagni' è 'Mantidi Religiose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANTIDI RELIGIOSE

Perchè la soluzione è Mantidi Religiose? Le mante religiose sono insetti affascinanti, ma spesso sorprendenti per il loro comportamento. Durante l'accoppiamento, alcune femmine divorano i maschi, un gesto che ha suscitato curiosità e discussioni tra gli appassionati di natura. È un esempio di come la natura possa essere sorprendente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Mantidi Religiose'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Divorano i propri compagni nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Mantidi Religiose

Questa pagina è dedicata alla definizione "Divorano i propri compagni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mantidi Religiose'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Divorano i propri compagni
  • Risposta: MANTIDI RELIGIOSE
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 7-9
  • Schema utile: M______ _________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 16 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola
D Domodossola
I Imola
 
R Roma
E Empoli
L Livorno
I Imola
G Genova
I Imola
O Otranto
S Savona
E Empoli

La soluzione 'Mantidi Religiose' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Divorano i propri compagni". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vide i propri compagni trasformati in porci Mutò in porci i compagni di Ulisse La maga che mutò in porci i compagni di Ulisse Gli inserimenti in opere pittoriche di elementi propri di un altro stile Propri del giorno 

Altre definizioni collegate

Con divorano: Si divorano... in automobile 

Con propri: Propri dell Artide 

Con compagni: Compagni di lavoro o di università 