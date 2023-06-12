Divorano i propri compagni

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Divorano i propri compagni' è 'Mantidi Religiose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANTIDI RELIGIOSE

Perchè la soluzione è Mantidi Religiose? Le mante religiose sono insetti affascinanti, ma spesso sorprendenti per il loro comportamento. Durante l'accoppiamento, alcune femmine divorano i maschi, un gesto che ha suscitato curiosità e discussioni tra gli appassionati di natura. È un esempio di come la natura possa essere sorprendente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Divorano i propri compagni nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Mantidi Religiose

Questa pagina è dedicata alla definizione "Divorano i propri compagni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mantidi Religiose'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Divorano i propri compagni

Divorano i propri compagni Risposta: MANTIDI RELIGIOSE

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 7-9

7-9 Schema utile: M______ _________

M______ _________ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 16 lettere della soluzione

M Milano A Ancona N Napoli T Torino I Imola D Domodossola I Imola R Roma E Empoli L Livorno I Imola G Genova I Imola O Otranto S Savona E Empoli

La soluzione 'Mantidi Religiose' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Divorano i propri compagni". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.