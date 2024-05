La Soluzione ♚ Mutò in porci i compagni di Ulisse

: CIRCE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Muto in porci i compagni di ulisse: di penelope viene detto di qualcosa che non si conclude mai. il riferimento è all'odissea e alla famosa tela della moglie di ulisse, penelope. ulisse... Circe (AFI: /'ire/; in greco antico: , Kìrke) è una figura della mitologia greca e compare per la prima volta nell'Odissea (X, 210 e sgg.). È figlia del Titano Elios e di Perseide, di conseguenza è sorella di Perse, Eete e Pasifae.

Altre Definizioni con circe; mutò; porci; compagni; ulisse;