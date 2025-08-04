Si divorano... in automobile
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SOLUZIONE: CHILOMETRI
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Perché la soluzione è Chilometri? I chilometri sono una misura della distanza percorsa durante un viaggio in automobile. Ogni volta che ci si sposta, si accumulano chilometri, che indicano la lunghezza del tragitto percorso. La quantità di chilometri attraversati permette di valutare l'entità di un viaggio e di pianificare eventuali soste o rifornimenti. La loro importanza si manifesta anche nel calcolo dei costi di carburante e manutenzione. Pertanto, i chilometri sono fondamentali per quantificare e analizzare gli spostamenti in auto.
Si divorano... in automobile nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Chilometri
Per risolvere la definizione "Si divorano... in automobile", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chilometri'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si divorano... in automobile
- Risposta: CHILOMETRI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Chilometri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si divorano... in automobile". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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