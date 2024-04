La Soluzione ♚ Vide i propri compagni trasformati in porci

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Vide i propri compagni trasformati in porci. ULISSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Vide i propri compagni trasformati in porci: L'episodio presentato nel libro xi della trasformazione dei compagni di ulisse in porci per opera della maga circe. non meno importanti dovettero essere... Ulisse (dal latino Ulixes, -is) o Odisseo (in greco antico: dsse, AFI: [odysseús]) è un personaggio della mitologia greca. Re di Itaca, figlio di Laerte, è uno degli eroi achei descritti da Omero nell'Iliade e nell'Odissea, che lo vede come protagonista e dal quale prende il nome. Uomo di grande astuzia e intelligenza, è frequentemente in contrasto con gli dèi (come Poseidone, la cui ira fu la causa di molte delle sue peripezie) ed i suoi stratagemmi per vincere i propri nemici o scampare a grandi pericoli sono divenuti celebri. Centrale nella cultura occidentale, la figura di Ulisse esprime il desiderio umano della scoperta e della ...

