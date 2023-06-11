I cristiani che fanno capo a un patriarca

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I cristiani che fanno capo a un patriarca' è 'Ortodossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORTODOSSI

Perché la soluzione è Ortodossi? Gli ortodossi sono cristiani che fanno capo a un patriarca, una figura di grande importanza nella loro gerarchia religiosa. Questa denominazione si riferisce a coloro che seguono le dottrine e le tradizioni delle chiese orientali, mantenendo una continuità storica con le origini del cristianesimo. La loro identità si basa sulla fedeltà alle scritture e alle pratiche antiche, distinguendosi per le liturgie e le celebrazioni. La presenza di patriarchi di rilievo sottolinea la loro organizzazione ecclesiastica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cristiani che fanno capo a un patriarca". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I cristiani che fanno capo a un patriarca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ortodossi

Quando la definizione "I cristiani che fanno capo a un patriarca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cristiani che fanno capo a un patriarca" conferma che la soluzione 'Ortodossi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ortodossi

O Otranto R Roma T Torino O Otranto D Domodossola O Otranto S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cristiani che fanno capo a un patriarca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ortodossi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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