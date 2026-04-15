I Cristiani più numerosi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I Cristiani più numerosi' è 'Cattolici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATTOLICI

Perché la soluzione è Cattolici? I cattolici sono i cristiani che seguono gli insegnamenti della Chiesa di Roma e rappresentano la più grande comunità religiosa al mondo. La loro fede si basa sui sacramenti, sulla Bibbia e sulla guida del Papa. La presenza dei cattolici si estende su tutti i continenti, influenzando cultura, arte e tradizioni locali. La loro identità si caratterizza per la partecipazione alle liturgie e per un forte senso di comunione. La loro presenza rappresenta una delle più significative espressioni del cristianesimo globale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Cristiani più numerosi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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I Cristiani più numerosi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cattolici

La soluzione associata alla definizione "I Cristiani più numerosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Cristiani più numerosi" conferma che la soluzione 'Cattolici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cattolici

C Como A Ancona T Torino T Torino O Otranto L Livorno I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Cristiani più numerosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cattolici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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